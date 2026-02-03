Ambrosino sui social: "Addio difficile. Napoli è la mia città, ma devo crescere"

vedi letture

Giuseppe Ambrosino si è trasferito in prestito al Modena nell'ultimo giorno di calciomercato, l'attaccante di proprietà del Napoli ci ha tenuto a salutare il club e la piazza azzurri tramite un post sul suo profilo Instagram: "Inizia una nuova avventura per me e una nuova parentesi della mia carriera. Non è stato semplice e banale prendere questa decisione.

Napoli è la mia città e la mia squadra ma sono consapevole che se voglio dare il meglio di me ho bisogno di crescere come professionista e l’unico modo per farlo è andare via di casa e diventare grande. Modena rappresenta questo per me: un’occasione per mettermi di nuovo alla prova. E non vedo l’ora di iniziare. Per poi essere in grado, in futuro, di indossare nuovamente la maglia del Napoli con lo stesso orgoglio ma con nuove consapevolezze e sicurezze ancora maggiori". Di seguito il post.