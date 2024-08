Ultim'ora McTominay-Napoli, Romano conferma: "Offerti 25mln, ma United chiede più di 30"

Il Napoli è scatenato sul mercato: dopo aver chiuso nella giornata di oggi il trasferimento di Romelu Lukaku per oltre 30 milioni di euro, gli azzurri si sono subito fiondati su un altro obiettivo. Avviene tutto in Inghilterra, ma stavolta cambia il reparto: si tratta del centrocampista scozzese Scott McTominay.

A parlare dell'operazione è il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, che su X scrive: "Il Manchester United ha ricevuto una proposta da 25 milioni di dollari per Scott McTominay, ma non è ancora sufficiente per procedere. Il Manchester United ha sempre chiesto una cifra superiore ai 30 milioni di euro per vendere McTominay".