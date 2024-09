McTominay ritrova Lukaku: sono stati compagni allo United, tutti i numeri

vedi letture

Scott McTominay ha ritrovato a Napoli un vecchio amico: Romelu Lukaku. Il centrocampista e il centravanti si conoscevano già da tempo, avendo condiviso due stagioni al Manchester United: 2017-2018, 2018-2019. Il tempo che Romelu ha trascorso a Old Trafford prima di andare all’Inter.

McT e Lukaku, insieme, hanno giocato 38 partite: 27 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte in tutte le competizioni. Champions compresa. Nessuno dei due ha mai avuto l’occasione di fare un assist per un gol dell’altro, e ciò significa che ora dovranno rimediare con il Napoli. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.