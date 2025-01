Mediaset - Danilo è la priorità del Napoli: se salta, pronta un'alternativa

Il Napoli si sta muovendo per rinforzare il reparto difensivo e il principale indiziato come primo acquisto è Danilo Luiz. Il brasiliano è stato messo ai margini del progetto dalla Juventus, neanche convocato per la Supercoppa Italiana in Arabia, e per questo gli azzurri sono fiduciosi di acquistarlo a zero dopo che si sia liberato dai bianconeri.

Danilo però non è l'unico nome nella lista di Giovanni Manna. Il direttore sportivo azzurro, insieme al tecnico Antonio Conte, ha sì individuato il centrale brasiliano come primo obiettivo, ma ha anche preparato una Piano B. Infatti, stando a quanto riportato da SportMediaset, il Napoli studia anche il colpo Ardian Ismajli dall'Empoli come alternativa.