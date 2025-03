Mediaset - Juve-Osimhen: per ADL non saranno i bianconeri a finanziare i nuovi colpi

La Juventus vuole Victor Osimhen, ma nei piani del club azzurro, non saranno i soldi della Juve a finanziare i nuovi colpi. Lo scrive il portale Sportmediaset, ampio focus sul destino del bomber nigeriano che tanto piace al club bianconero. Ma che non ha prezzo, al momento, in Italia, dato che la clausola è valida solo per l'estero.

"Il principale ostacolo sulla strada della Juventus è, ovviamente, la clausola inserita nel contratto di Osimhen, che prevede di liberarlo per 75 milioni di euro ma solo in caso di offerte di club esteri. L'interesse in Europa non manca, dal Galatasaray, dove è attualmente in prestito, che vorrebbe riscattarlo nonostante i costi proibitivi, alla Premier League che bussa con Arsenal, Manchester United e Chelsea sempre attente. Invece la Juve dovrebbe trattare con Aurelio de Laurentiis, che di sicuro non avrebbe voglia di cederlo a una diretta rivale: per i bianconeri il prezzo sarebbe a tre cifre, partendo da circa 100 milioni", si legge.