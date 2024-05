Meluso può ripartire dal Bari: è tra i nomi in lista per sostituire Polito

In casa Bari sono ore calde per progettare il futuro dopo essere riusciti a evitare la retrocessione in Serie C nel play out contro la Ternana.

In casa Bari sono ore calde per progettare il futuro dopo essere riusciti a evitare la retrocessione in Serie C nel play out contro la Ternana. Il presidente Luigi De Laurentiis infatti si è preso qualche giorno per staccare la spina e schiarirsi le idee in vista della prossima stagione dove non ci sarà più Federico Giampaolo in panchina.

Come riporta Il Quotidiano di Puglia c’è da decifrare la posizione del direttore sportivo Ciro Polito: i segnali fanno infatti pensare a una separazione, ma il rapporto con De Laurentiis è molto stretto e lascia aperti scenari inaspettati anche in virtù di un contratto importante per la categoria in scadenza nel 2025 e che si somma a quello di Beppe Iachini. Ci sarebbe però un altro scenario che vedrebbe l’attuale numero uno fare un passo indietro, dopo una stagione molto pesante, con la proprietà – ovvero Aurelio De Laurentiis – che nominerebbe un altro amministratore delegato che porterebbe avanti le sue idee e avvierebbe una rivoluzione con la partenza di Polito che sarebbe scontata a quel punto. Questa per ora è un tipo di soluzione più marginale però.

Intanto il Bari si guarda attorno alla caccia di un altro direttore sportivo con quello di Guido Angelozzi che piace particolarmente alla proprietà anche non ci sono stati contatti anche perché il dirigente è stato impegnato fino a qualche ora fa con il Frosinone, che alla fine è retrocesso in Serie B e quindi bisognerà capire anche la sua posizione. Gli altri nomi sono quelli di Paolo Bravo, in uscita dal SudTirol e accostato a diversi club di Serie B, e Mauro Meluso che arriverebbe dal Napoli e non sarebbe molto gradita a Luigi De Laurentiis, ma caldeggiata invece dal padre Aurelio.