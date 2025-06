Mercato Napoli, Romano dà le percentuali: “De Bruyne salito al 95%, firme a breve. Musah all’80%”

Nel corso di 'Dazn Transfer by Fabrizio Romano', il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato delle trattive calde in casa Napoli: "La percentuale per l'affare De Bruyne è salita dal 90% al 95%, perché oggi gli avvocati di Kevin De Bruyne hanno approvato tutti i contratti inviati dal Napoli. Quindi aspettiamo solo che il giocatore firmi il suo contratto nelle prossime ore o giorni e poi che Kevin De Bruyne si sottoponga alle visite mediche questa settimana a Roma e poi arrivare a Napoli.

Anche Musah al Napoli? Sì, perché la mia percentuale su questo affare è dell'80%. Trattative in corso tra Napoli e Milan, ma che stanno andando molto bene, potrebbero essere concluse presto per una cifra intorno ai 20-25 milioni di euro. Via libera dal giocatore, un calciatore che ha avuto una stagione difficile al Milan, non è stata affatto la sua migliore. Ma il Napoli vede in lui del potenziale, un giocatore che può aiutare anche ad avere un sistema di gioco diverso per un allenatore come Antonio Conte, che è un grande fan di giocatori fisici come Musah. Il Napoli vuole Musah, sta avanzando e penso che questo accordo possa essere concluso molto presto”.