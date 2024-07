Milan, virata su Morata: ha capito che il Chelsea non dà Lukaku in prestito

vedi letture

La priorità del mercato del Milan è l’arrivo di un centravanti perché in rosa c’è un solo numero nove, Jovic. L’ultimo nome aggiunto è quello di Alvaro Morata: secondo la Gazzetta dello Sport, l’ex juventino ha recentemente giurato fedeltà all’Atletico Madrid, ma dal suo entourage arrivano segnali di apertura a un ritorno in Italia.

Si aggiunge dunque al nome di Lukaku. Il Diavolo ha sondato il terreno con il Chelsea e ha capito che per il momento non è possibile avere Big Rom in prestito come successo all’Inter nel 2022 e alla Roma nel 2023. Nella sede rossonera, però, nessuno ha perso la calma perché - si legge - nelle stagioni in cui ci sono l’Europeo o il Mondiale, il mercato decolla in ritardo e alla fine ci sono occasioni molto vantaggiose