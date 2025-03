Moretto annuncia: "Il Napoli vuole fare due centrocampisti forti per giugno"

vedi letture

Sulla pagina social di Fabrizio Romano, il giornalista di Relevo, Matteo Moretto, ha dichiarato in un video in cui si parla di mercato per l'estate: "Il Napoli vuole prendere due centrocampisti forti che possano dare un motore in più alla squadra ma il club si vuole rinforzare anche in attacco, sia sugli esterni che al centro. Lucca, che sta facendo molto bene all'Udinese, è uno dei primi nomi del ds Manna e di Conte. Ma Lucca piace a diversi club, come il Milan".

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).