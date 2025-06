Musah-Napoli, il retroscena di Romano: "Trattativa ben avviata, Conte ha dato il via libera"

Il Napoli è molto attivo sul fronte del calciomercato per cercare di fornire ad Antonio Conte una rosa quanto più competitiva possibile. Tra i reparti da rinforzare c'è sicuramente il centrocampo: se con l'arrivo di Kevin De Bruyne i tre titolari saranno praticamente definiti, bisognerà aggiungere delle riserve e una di questa potrebbe essere Yunus Musah.

Il Napoli sembra sia in contatto già da tempo con il Milan per il centrocampista statunitese, a questo proposito il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano racconta i retroscena su X: "Altre informazioni sull'operazione tra Yunus Musah e il Napoli. La trattativa con il Milan è già a buon punto. Sono in corso ulteriori contatti nelal giornata di oggi, in quanto il Napoli conta di poter concludere presto l'affare. Antonio Conte ha già approvato il trasferimento".