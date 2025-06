De Bruyne-Napoli, quale numero di maglia indosserà? Due ipotesi

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto l’inviato da Napoli Francesco Modugno: “De Bruyne arriva domani a Fiumicino, volo privato, da lì a Villa Stuart per le visite mediche. Ad attenderlo è il responsabile sanitario del Napoli, il dottor Canonico. Poi il passaggio negli uffici presidenziali e magari il grande annuncio. E poi l’inizio di una storia che si annuncia meravigliosa a prescindere, considerando la qualità del giocatore. C’è una città che freme, non siamo al giorno in cui arrivò Diego, ma ci sono calciatori che segnano un po’ la storia della società. Questo, probabilmente, insieme a Higuain è il colpo più importante dell’era De Laurentiis.

Contratto di due anni più un terzo, ingaggio alla Lukaku e bonus alla firma. Contratto ormai sistemato dai legali, oggi qui in Italia. E’ già arrivata anche la signora De Bruyne, che risiederà in questa villa dove deve essere garantita la privacy. Poi verrà anche il giorno in cui abbraccerà Napoli, non dovrebbe essere domani, e verrà il giorno in cui dovrà scegliere il numero. Ha quasi sempre portato la 17, che a Napoli è stata di Hamsik, ma questo numero ora è di Olivera. I giocatori sono tutti un po’ gelosi dei loro numeri, quindi non so se Olivera si convincerà a cederla. Guardando alla storia di De Bruyne, ha avuto anche la 14 al Wolfsburg, che qui a Napoli è stata di Mertens. Un po’ tutto tornerebbe”.