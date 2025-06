Nusa-Napoli, Sky: piace, ma il vero obiettivo a sinistra è top secret

vedi letture

Antonio Nusa, 20 anni, esterno offensivo del Lipsia, ha fatto molto bene in nazionale contro l'Italia. Il norvegese piace da tempo al club azzurro. Il ds Manna sta valutando se affondare o meno il colpo in un ruolo in cui gli obiettivi sono diversi, come Ndoye. Ne parla a Radio Marte anche il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti esperto di mercato.

"Il Napoli sta trattando anche Nusa, che era stato già sondato a gennaio. Oggi vale più di quanto valesse a gennaio, almeno 30 milioni, c’è da capire se il Napoli può virare su calciatori ancora più forti o se decidesse di puntare su di lui. Non sarà l'unico rinforzo a sinistra, ma il Napoli non ha ancora scoperto le carte e credo che il vero obiettivo azzurro per quel ruolo non sia ancora uscito”.