Napoli deciso su Dorgu: si lavora ora per bloccarlo subito, le cifre

vedi letture

L’affare impostato per il futuro da parte del Napoli di Conte è legato a Patrick Dorgu, l’esterno danese tuttofare del Lecce. Il ventenne premiato a Copenaghen come «Talento dell’anno» nel 2024 costa 40 milioni: l’idea è acquistarlo a gennaio per lasciarlo in prestito in Salento sino a fine anno. Dunque il club azzurro è intenzionato a muoversi subito per l'esterno sinistro, tra le principali rivelazioni del campionato. Lo scrive il Corriere della Sera oggi in edicola.