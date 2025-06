Napoli in pressing per Bellanova, ma spunta anche un club inglese

Non solo il Napoli su Bellanova dell'Atalanta. Gli occhi della Premier League si sono nuovamente posati sulla Serie A. Non è una novità. L'ultimo, in ordine di tempo, a volare dall'Italia all'Inghilterra è stato Tijjani Reijnders. Adesso, secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb, il mirino si è spostato sull'esterno dell'Atalanta Raoul Bellanova, che piace a Fulham.

Su Bellanova persiste, inoltre, l'interesse del Napoli, alle prese con una ristrutturazione tecnica che dovrà prevedere una rosa capace di tenere botta con il doppio impegno e con la volontà di Conte di confermarsi in campo nazionale, ma anche quella del presidente De Laurentiis di farsi valere nello scenario europeo, nel contesto della Champions League allargata. L'Atalanta però fa muro, non vuole cederlo.