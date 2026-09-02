Ultim'ora Calciomercato Napoli, Di Lorenzo rinnova fino al 2030: documenti firmati

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Di Lorenzo Napoli: firmato il rinnovo a vita

Giovanni Di Lorenzo e il Napoli avanti insieme fino al 2030. Secondo quanto riportato su X dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, sarebbero stati firmati e completati tutti i documenti relativi al prolungamento del contratto del capitano azzurro dei due scudetti con Luciano Spalletti e Antonio Conte.

Di Lorenzo Napoli: firmato il rinnovo a vita

«Esclusiva – Appena firmati e completati i documenti per il rinnovo del contratto di Giovanni Di Lorenzo con il Napoli fino al 2030», scrive Schira su X. Sempre secondo il giornalista, il Napoli sarebbe pronto ad annunciare ufficialmente il rinnovo già nella giornata di oggi, attraverso un comunicato ufficiale del club.