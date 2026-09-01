Gabriel Jesus si presenta al Barcellona e svela: "Io piano B? Mi sono ridotto l’ingaggio"

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Gabriel Jesus si presenta al Barcellona e racconta i retroscena dell’operazione. Il brasiliano era da tempo nel mirino del Napoli.

Gabriel Jesus è ufficialmente un nuovo giocatore del Barcellona dopo il trasferimento lampo dall’Arsenal. L’attaccante brasiliano classe 1997 era da tempo nel mirino del Napoli, che aveva individuato in lui uno dei possibili rinforzi per il reparto offensivo. Le difficoltà del club azzurro nel completare alcune operazioni in uscita hanno però di fatto impedito alla società di affondare il colpo, favorendo così l’inserimento eei blaugrana, che hanno chiuso rapidamente l’operazione. Nella sua presentazione in blaugrana, Jesus ha inoltre ammesso di aver rinunciato a una parte dell’ingaggio pur di cogliere l’opportunità: “Ho accettato una diminuzione dello stipendio per poter venire qui. Per me la cosa più importante è giocare per il Barcellona. È un’opportunità che un mese fa non mi sarei nemmeno aspettato”.

Gabriel Jesus: “Non mi dà fastidio essere un piano B”

Il brasiliano ha poi affrontato anche il tema della concorrenza nel reparto offensivo, dopo essere stato individuato inizialmente come alternativa a Julián Alvarez. Una situazione che Gabriel Jesus non considera un problema, spiegando di essere più interessato a dimostrare il proprio valore sul campo: “Non mi dà fastidio essere un piano B, non mi offende. Quello che mi ferisce è quando qualcuno dice che sono un cattivo giocatore. Nessuno me lo ha mai detto in vita mia”. L’attaccante ha quindi ribadito la voglia di tornare protagonista: “Ciò che mi dà fastidio è non giocare a calcio. Ora ho l’opportunità di essere qui al Barça. L’avevo avuta dieci anni fa, ma la vita mi ha portato su un’altra strada. Adesso che sono qui voglio dare sempre il massimo”. Infine, sulla propria mentalità, ha aggiunto: “Sono una persona che lavora duro e il lavoro paga sempre. Quello che dicono gli altri non mi interessa. Ho Dio, mia moglie e i miei figli”.