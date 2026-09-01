Ufficiale Il Napoli piazza anche Cajuste! Lo svedese va al Malaga: svelata la formula

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Jens Cajuste lascia ufficialmente il Napoli e si trasferisce al Malaga in prestito con diritto di riscatto. Il centrocampista saluta nuovamente gli azzurri

Jens Cajuste è ufficialmente un nuovo giocatore del Malaga. Il centrocampista svedese lascia nuovamente Napoli dopo una stagione trascorsa in prestito all’Ipswich Town e riparte dalla Spagna, dove vestirà la maglia del club andaluso. L’operazione è stata definita con la formula del prestito con diritto di riscatto, permettendo al Malaga di valutare al termine della stagione l’eventuale acquisto a titolo definitivo del giocatore.

Napoli, ufficiale Cajuste al Malaga: il centrocampista parte in prestito

La cessione di Cajuste consente inoltre al Napoli di liberare un’altra casella nella rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, dal momento che il centrocampista svedese era ormai fuori dal progetto tecnico azzurro. Il club ha ufficializzato il trasferimento attraverso una nota pubblicata sul proprio sito: “La SSC Napoli comunica di aver ceduto, in prestito con diritto di opzione, le prestazioni sportive del calciatore Jens Cajuste al Málaga Club de Fútbol. In bocca al lupo, Jens!”.