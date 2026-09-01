Ufficiale
Calciomercato Napoli, Lindstrom va al Salisburgo: la formula dell’affare
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Jesper Lindstrøm lascia nuovamente il Napoli e va a giocare in Austria: l’esterno danese si trasferisce al Salisburgo in prestito con diritto di opzione.
Nuova esperienza per Jesper Lindstrøm. L’esterno offensivo danese, rientrato a giugno al Napoli dopo l’ultima stagione trascorsa in prestito al Wolfsburg, lascia nuovamente la Campania per trasferirsi al Red Bull Salisburgo. La società azzurra ha ufficializzato l’operazione attraverso una nota pubblicata sui propri canali, specificando la formula del trasferimento.
Il comunicato del Napoli
Il club partenopeo ha annunciato la cessione di Lindstrøm in prestito con diritto di opzione, salutando il giocatore con un breve messaggio: “La SSC Napoli comunica di aver ceduto, in prestito con diritto di opzione, le prestazioni sportive del calciatore Jesper Lindstrøm al Fußballclub Red Bull Salzburg. In bocca al lupo, Jesper!”.
autore
Giornalista di Tuttonapoli.net e inviato televisivo al seguito del Napoli in Europa. Si occupa di aggiornamenti ed approfondimenti sull'attualità azzurra
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