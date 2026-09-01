Calciomercato Napoli, Mediaset: “Voto 5! Si è capita la differenza tra Conte e Allegri…”

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Il Napoli chiude il mercato estivo con gli arrivi di Benoit Badiashile e Costantino Favasuli. SportMediaset boccia il mercato azzurro

Un mercato che non ha convinto e che lascia il Napoli sostanzialmente con la stessa rosa di partenza. È questo il giudizio di SportMediaset, che ha assegnato un 5 alla sessione estiva condotta dal club azzurro. I due innesti sono stati Benoit Badiashile, arrivato dal Chelsea, e Costantino Favasuli, acquistato dal Catanzaro, ma le aspettative erano decisamente più alte, soprattutto per quanto riguarda l’attacco.

Napoli, mercato estivo da 5 per SportMediaset

Nel bilancio tracciato da SportMediaset viene sottolineata soprattutto la differenza tra la gestione di Antonio Conte e quella di Massimiliano Allegri, con il tecnico salentino descritto come più esigente sul mercato rispetto all’attuale allenatore azzurro: “In questo caso si è capita la differenza tra un allenatore “vorace” come Antonio Conte e uno “aziendalista” come Max Allegri, che avrebbe gradito portarsi Rabiot e magari prendere un difensore centrale in più, invece non sembra turbato da un mercato che gli ha portato solo Badiashile e Favasuli, che gli ha fatto pregustare l’arrivo di un attaccante di spessore e che invece ha lasciato la squadra più o meno come era”.