Calciomercato Napoli, Manna si è mosso per primo per molti obiettivi: perchè non sono arrivati
Il Napoli si era mosso per tempo su diversi obiettivi di mercato, ma non è riuscito a trasformare l’interesse in operazioni concrete. Il retroscena è stato svelato da Sky Sport, che ha ricostruito il lavoro portato avanti dal club azzurro nelle ultime settimane di mercato. Tra i profili sui quali il Napoli aveva effettuato dei passi figuravano Mario Gila, Anan Khalaili, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Joshua Zirkzee, Gabriel Jesus e Nick Woltemade.
Calciomercato Napoli, il retroscena: diversi obiettivi sfumati per la concorrenza
In diversi casi, però, il vantaggio iniziale del Napoli non è stato sufficiente. L’inserimento di altre società ha cambiato rapidamente lo scenario, con la concorrenza capace di accelerare e mettere sul tavolo le cifre necessarie per arrivare alla chiusura. Una dinamica che ha finito per lasciare gli azzurri fuori dalla corsa per alcuni dei giocatori individuati in precedenza.
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