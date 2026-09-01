Garofalo lascia il Napoli: il difensore 2007 va a farsi le ossa in Serie C
La Dolomiti Bellunesi, formazione di Serie C, si assicura Christian Garofalo. Il difensore classe 2007, di proprietà del Napoli, si trasferisce al club veneto con la formula del prestito, per affrontare una nuova esperienza nel calcio professionistico e proseguire il proprio percorso di crescita.
Napoli, Garofalo alla Dolomiti Bellunesi: il difensore va in prestito
Per Garofalo, mancino di Fuorigrotta, il trasferimento rappresenta un nuovo capitolo di un percorso finora vissuto interamente all’insegna dell’azzurro. È infatti cresciuto nel settore giovanile del Napoli e ha vestito anche la maglia delle Nazionali giovanili, conquistando due anni fa il Campionato Europeo Under 17 con l’Italia. Durante il recente pre-campionato era stato aggregato alla prima squadra di Massimiliano Allegri, riuscendo anche a entrare nell’elenco dei convocati per le prime due gare ufficiali della stagione: la trasferta al Ferraris contro il Genoa e la sfida del Maradona contro il Como.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Inter
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro