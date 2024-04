Napoli, Milan, ma anche le big di Premier: il Liverpool si inserisce nella corsa a Gyokeres

Osservato dal Napoli nelle scorse settimane e messo anche nel mirino del Milan per la prossima estate, sul conto di Viktor Gyokeres (25 anni) c'è però praticamente l'intera Europa.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Osservato dal Napoli nelle scorse settimane e messo anche nel mirino del Milan per la prossima estate, sul conto di Viktor Gyokeres (25 anni) c'è però praticamente l'intera Europa. Numerosi top club sparsi nel Vecchio Continente hanno drizzato le antenne sul conto dell'attaccante svedese classe 1998 in forza allo Sporting CP, anche e soprattutto in Premier League.

E se negli ultimi tempi per Gyokeres si è parlato soprattutto dell'interessamento consistente da parte dell'Arsenal, c'è un'altra grande squadra di Premier che si sarebbe già mossa di recente. Si tratta del Liverpool, che in estate peraltro è atteso da una vera e propria rivoluzione di carattere tecnico e che vorrebbe portare ad Anfield un centravanti moderno quale Gyokeres.

Alcuni osservatori dei Reds, scrive HITC, lo hanno visionato in presa diretta nel match vinto 3-0 dallo Sporting contro il Vitoria Guimaraes nell'ultimo turno del campionato portoghese. Il classe 1998, che ha un contratto fino al 2028 con i biancoverdi lusitani, in questa stagione ha raccolto 45 presenze e 38 gol segnati tra tutte le competizioni in cui ha giocato.