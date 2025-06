Napoli-Ndoye, oggi nuovi contatti col Bologna che ha già individuato l'erede

Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti diretti tra Napoli e Bologna per provare a sbloccare l'impasse che si è creato nell'affare che riguarda Dan Ndoye, una delle pedine individuate dai campioni d'Italia per rinforzare l'organico. Lo scrive il portale specializzato Tuttomercatoweb, che svela come il club felsineo abbia già individuato l'eventuale sostituto dello svizzero.

"Il Bologna non sta rimanendo con le mani in mano e vuole farsi trovare pronto nel caso in cui dovesse arrivare a cedere Ndoye. Il sostituto individuato da Sartori e Di Vaio, come rivelato già su queste pagine nelle settimane scorse, è l'olandese Ruben Van Bommel, figlio d'arte che gioca nell'AZ con cui il Bologna ha fatto diversi affari negli ultimi anni".