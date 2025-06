Kang-in Lee al Napoli, quotazioni in ribasso: i motivi della frenata

Kang-in Lee, centrocampista del Paris Saint-Germain, è un giocatore molto apprezzato dal Napoli. Tuttavia, il rinnovo del suo contratto con il PSG è attualmente in stallo, ma non scadrà a breve. Questo significa che il club parigino non ha urgenza di cederlo e lo considera un elemento fondamentale della rosa. Le probabilità di vedere Kang-in Lee al Napoli, quindi, sono in calo.

Per la prima volta, le quotazioni del calciatore in ottica Napoli sembrano diminuire. Sebbene ci sia la possibilità che Kang-in Lee lasci il PSG, è più probabile che scelga destinazioni all'estero, lontano dall'Italia e dalla Francia. Le prossime settimane saranno decisive per capire il suo futuro, e potrebbe trattarsi di un tema che si prolungherà fino ad agosto. A riportarlo è Matteo Moretto.