Rinnovo e adeguamento d'ingaggio per Meret: la cifra del nuovo stipendio

Il rinnovo di Alex Meret con il Napoli è cosa fatta. Il suo attuale contratto è in scadenza al 30 giugno, ma presto sarà annunciato il prolungamento. Lo conferma anche l'esperto di mercato Nicolò Schira: "Alex Meret ha esteso il suo contratto con Napoli fino al 2027 (€2,5 milioni/anno)".

