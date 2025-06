Ndoye-Beukema, il Napoli ha un jolly da giocarsi: Lindstrom un pallino del Bologna

vedi letture

L'asse Napoli-Bologna potrebbe surriscaldarsi parecchio in questi giorni imminenti di mercato. Da un lato gli azzurri insistono per Ndoye e gradiscono Beukema, dall'altro i rossoblù stanno valutando un giocatore tutt'altro che incluso nel progetto tecnico di Antonio Conte e reduce da un "allontanamento" in prestito all'Everton.

Si tratta di Jesper Lindstrom, riferisce La Gazzetta dello Sport: l'esterno offensivo danese, inespresso al Napoli dal 2023, con 25 anni segnati sulla carta d'identità ma che il ds del Bologna Sartori conosce fin dai tempi dell'Eintracht Francoforte. Lì dove il giocatore ha alzato in cielo l'Europa League, conquistando De Laurentiis e facendo scattare l'acquisto. Secondo la Rosea, a Sartori piace e non è un mistero che sia così da tempo, considerate anche le sue doti di adattamento in campo: Lindstrom può agire da ala destra, sinistra e anche trequartista, nel caso entrasse fra le scelte starebbe a Italiano rilanciarlo.