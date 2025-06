L'offerta monstre dell'Al Hilal: 160 mln in 4 anni ad Osimhen

Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sull'attaccante nigeriano

Ci sono 160 milioni sul piatto in quattro anni per Victor Osimhen. Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sull'attaccante nigeriano: "Victor Osimhen è tornato in Nigeria per staccare la spina. Tra serate con amici, beneficenza e visite nei luoghi dell’infanzia, il bomber del Napoli si gode l’affetto del suo popolo, ma il suo nome continua a essere protagonista del mercato.

Dopo le chiamate di Liverpool, Juventus e Galatasaray, l’Al Hilal ha messo sul piatto un’offerta mostruosa per convincerlo: 40 milioni di euro netti a stagione per tre anni, più opzione per il quarto, per un totale potenziale di 160 milioni. Una proposta che lo renderebbe tra i giocatori più pagati al mondo e che rappresenterebbe anche una liberazione per il Napoli: 75 milioni di clausola, cifra che servirebbe per il restyling offensivo e per liberarsi di un ingaggio pesante".