Dalla Francia una nuova pretendente per l'obiettivo Milinkovic-Savic: ci prova il Monaco

L'AS Monaco punta su Vanja Milinkovic-Savic. Dopo una stagione straordinaria, il portiere serbo ha non solo trascinato il Torino, ma ha anche attirato l'attenzione di diversi top club europei. Il Napoli pare in pole, ma non è l'unico club interessato.

Con interessi concreti, clausole attivabili e trattative in corso, il suo futuro sembra allontanarsi da Torino. Secondo Foot Mercato anche il Monaco e vari grandi club della Premier League sono pronti a contendersi uno dei portieri più ricercati del momento.