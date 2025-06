Napoli-Ndoye, richiesta d'ingaggio alta: serve altro incontro prima di bussare al Bologna

Giovanni Manna lavora su tanti fronti, ma il primo è quello per Dan Ndoye. Nei giorni scorsi il ds ha incontrato gli agenti dello svizzero, che piace tantissimo per duttilità, intensità e capacità di coprire entrambe le fasce, ma non c’è ancora l’intesa tra il Napoli e il giocatore, le cui richieste economiche restano alte: secondo il Corriere dello Sport, servirà almeno un altro colloquio per limare i dettagli e trovare la quadra sull’ingaggio.

Solo a quel punto Manna potrà bussare alla porta del Bologna con l’ok del calciatore e tentare di abbassare la richiesta rossoblù, ferma a 40 milioni. Il Bologna, intanto, si sta già muovendo per trovare un’alternativa, anche perché sa che trattenere Ndoye controvoglia potrebbe diventare complicato. Interessato anche il Basilea, il suo ex club, perché detiene una percentuale sulla futura rivendita e tifa affinché l’affare vada in porto. Ndoye è la prima scelta per la fascia, ma restano calde anche le piste parallele: Noa Lang del Psv, sempre apprezzato, Federico Chiesa - in uscita dal Liverpool - e a Jadon Sancho.