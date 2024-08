Napoli-Neres, Romano conferma: "Accordo col giocatore, ora l'offerta scritta al Benfica"

Arrivano ulteriori conferme sull'arrivo di David Neres. Ad aggiornare la situazione quest'oggi è anche l'esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano che racconta di colloqui che proseguono tra i due club. Il Benfica è in attesa di una proposta definitiva mentre il giocatore ha già l'accordo personale con il club partenopeo. Il valore dell'operazione complessivamente è intorno ai 25mln di euro.

Quest'oggi Neres è in primo piano anche sul Corriere dello Sport che ha aggiornato la trattativa definendo il giocatore ormai il quarto acquisto in pectore del Napoli di Antonio Conte. L'accordo col giocatore dovrebbe aiutare il Napoli ed il Benfica ad avvicinarsi sulle cifre e poter chiudere l'operazione. Occhio anche all'esordio in campionato del Benfica e l'elenco dei convocati.