Napoli-Roma, non solo Raspadori: contatti tra i club anche per Mancini

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo, il giornalista di Relevo Matteo Moretto ha parlato del calciomercato degli azzurri. In uscita infatti potrebbe esserci Giacomo Raspadori che piace a diverse squadre, tra cui la Roma, e oltre l'ipotesi Pellegrini spunta un altro nome a sorpresa. Di seguito le dichiarazioni di Matteo Moretto, Relevo:

"Il Napoli sarà molto attivo sul mercato di gennaio. L'obiettivo è sicuramente la ricerca di un difensore centrale, ma c'è anche l'intenzione di prendere un centrocampista di qualità, una mezz'ala con i piedi buoni. Non so se Danilo sia una pista realmente percorribile, non mi risultano contatti concreti. Questo perché il calciatore ha una situazione contrattuale particolare, è in scadenza a giugno e ha un ingaggio alto, e soprattutto non spinge per andare via adesso. Mi risulta che al Napoli piace Mancini della Roma e c'è stato qualche contatto esplorativo per il difensore. Discorso estivo, ma con le condizioni giuste anche per gennaio. Stesso discorso per Pellegrini, che piace molto al Napoli e rappresenta la mezz'ala di qualità che interessa a Manna. Sul fronte uscite Raspadori penso sia il maggior candidato a lasciare il Napoli, e potrebbe essere ceduto senza la necessità di un sostituto".

