Ultim'ora Grealish-Napoli, dall'Inghilterra: ipotesi prestito, ma c'è il nodo stipendio

vedi letture

Dopo Kevin De Bruyne, il Napoli sogna un altro colpo dal Manchester City: si tratta di Jack Grealish. Gli azzurri lo hanno individuato come uno dei profili ideali per rinforzare la fascia sinistra, rimasta scoperta dopo l'addio di Khvicha Kvaratskhelia: in questo caso però l'affare è tutt'altro che semplice, non trattandosi di un calciatore svincolato (come KDB).

Come riporta il quotidiano inglese The Telegraph, il Napoli non sembra orientato a sedersi al tavolo con il Manchester City per trattare il cartellino del calciatore, piuttosto gli azzurri vogliono sondare l'ipotesi del prestito. Una cessione a titolo temporaneo potrebbe fare al caso del club di De Laurentiis, con il nodo stipendio da chiarire in quanto Jack Grealish percepisce circa 16 milioni di sterline annue ai Citizens. È probabile che il Napoli cercherà di strappare un prestito coprendo solo una parte dell'ingaggio.