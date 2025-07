Napoli su Mandragora? A Firenze inseriscono gli azzurri tra i club interessati

vedi letture

Secondo quanto riferito dall'edizione fiorentina de La Repubblica, su Rolando Mandragora della Fiorentina ci sarebbe anche il Napoli: "In Spagna, attraverso intermediari, il Betis ha preso informazioni, inserendo Mandragora nella lista di giocatori chiamati a sostituire Cardoso passato all’Atletico Madrid e ha presentato alla Fiorentina un’offerta da otto milioni di euro.

In Italia oltre il Napoli, che però cerca un centrocampista non come priorità ma come alternativa ai titolari, Rolando piace al Bologna di Italiano. La Fiorentina in caso di rottura chiederà tra i 10 e i 15 milioni per liberare il calciatore", si legge sull'edizione odierna del quotidiano.