Napoli su Milinkovic-Savic al di là del futuro di Meret: ecco la cifra della clausola

vedi letture

Indipendentemente dall'esito delle trattative per il rinnovo di Meret, il Napoli ha messo nel mirino Vanja Milinkovic-Savic e non sembra aver intenzione di abbandonare la pista. Stando a quanto rivelato da Il Mattino, il portiere del Torino piace e non poco al direttore sportivo del club partenopeo, anche perché c'è un dettaglio all'interno del contratto del giocatore a stuzzicare l'appetito del dirigente ex Juve.

Occasione

L'estremo difensore serbo è legato ad un accordo con il Toro fino al 2026, con un'opzione unilaterale di rinnovo di un altro anno in favore del club di Cairo, ma è presente al contempo una clausola rescissoria fissata a 20 milioni di euro. Ciò significa che se una squadra ha intenzione di ingaggiare Milinkovic-Savic può tranquillamente farlo saldando il cartellino del giocatore, con il suo benestare logicamente, e la dirigenza granata non potrebbe opporsi.

Cosa succederà?

"La clausola di Milinkovic-Savic? Sono cose che si possono cambiare e non è detto. Vanja è uno dei migliori portieri al mondo, è cresciuto tantissimo", ha riconosciuto recentemente il presidente del Torino, Urbano Cairo. Secondo quanto riportato dal quotidiano campano, il club granata può tentare di stravolgere la situazione sedendosi al tavolo delle trattative con il giocatore serbo di 28 anni, che ha un ingaggio da 700mila euro circa. Chi intende accaparrarsi Milinkovic-Savic dovrà giocare d'anticipo e offrire un contratto più duraturo (quattro anni più opzione) e cospicuo in termini di cifre.