Napoli su Milinkovic-Savic? Tuttosport: "Il Torino vuole rinegoziare la clausola"

Vanja Milinkovic-Savic ha un contratto con il Torino in scadenza alla fine della prossima stagione. Tuttavia, la società granata detiene un’opzione per estendere l'accordo fino al 2027. Attualmente il portiere ha una clausola rescissoria fissata a 20 milioni di euro, considerata troppo bassa in relazione alle ottime prestazioni fornite quest'anno.

Per rimuovere questa clausola e garantire una valorizzazione adeguata del calciatore, sarà necessario negoziare un nuovo contratto. Sul giocatore ci sono gli occhi del Napoli. A riportarlo è l'edizione odierna