Napoli su Vitor Roque? L'agente: "Per ora nessun contatto, vuole ripartire da Barcellona"

Tante volte in questo inizio di mercato Vitor Roque è stato accostato a diversi club italiani ed europei

Tante volte in questo inizio di mercato Vitor Roque è stato accostato a diversi club italiani ed europei. Centravanti brasiliano classe 2005, il Barcellona l'ha prelevato dall'Atletico Paranaense l'anno scorso per 60 milioni di euro tra parte fissa e bonus, scegliendo di portarlo in blaugrana a gennaio rispetto all'accordo iniziale che prevedeva la permanenza in Brasile fino a quest'estate. Dopo sei mesi con pochissimo minutaggio con Xavi, il nome di Vitor Roque è stato speso a più riprese per il mercato di Fiorentina, Napoli, Inter e non solo. Ma attualmente non ci sono stati contatti tra l'entourage dell'attaccante e i club in questione, come spiega in esclusiva a FirenzeViola e Tuttomercatoweb il suo procuratore, Andre Cury: "Ad ora rimane. Vitor Roque intende ripartire dal Barcellona", afferma il procuratore ai nostri microfoni.

A Barcellona è arrivato Hansi Flick in panchina. Avete già avuto modo di confrontarvi?

"No, non ci abbiamo ancora parlato. La preparazione comincia il 10 luglio, dopo ci confronteremo con Flick e sapremo che cosa ne pensa".