Napoli su Zaccagni, ma l'esterno gela tutti: "Lazio speciale, da qui non mi muovo"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 24 APR - "Mi sono affezionato alla Lazio, così come alla città. Giocare per la Lazio è diverso, speciale, ti porta a essere tifoso di questa storia e di questa maglia. E io da qui non intendo muovermi". Così Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, in un'intervista a "Champions of Made in Italy", il progetto che vede protagoniste la Lega Serie A, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, giura amore ai colori biancocelesti. L'attaccante esterno laziale, poi, sottolinea come "l'arrivo di Baroni ha avuto un impatto piacevole, non ha mai sbagliato a preparare una partita, ci ha sempre dato calma e serenità.

Il derby? Sembra come se quello che fa un calciatore in una partita possa cambiare l'umore di una città. Basti pensare che un mese prima mi iniziano a fermare. Quando arrivi al centro sportivo ti accorgi se ci sarà un derby a breve, c'è una tensione, un'aria diversa, abbastanza pesante. La partita è molto sentita e quindi la sentiamo anche noi", dice ancora il capitano della Lazio. Infine un pensiero sulla Nazionale, in particolare con il ricordo della rete segnata all'Europeo: "Non lo scorderò mai, una gioia immensa, un qualcosa di unico. Mi sono passate tante immagini in testa, è indescrivibile, non saremmo passati se non avessi segnato. Un momento irripetibile, magico, speciale". "Sapere che hai dato gioia all'Italia intera è qualcosa che ti porti dentro per sempre", conclude. (ANSA).