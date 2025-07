Napoli sul 2006 Rao, ma non per la Primavera: ecco l'idea del club

vedi letture

Il Napoli guarda ai rinforzi importanti e anche a quelli più giovani. L'ultimo talento finito nel mirino degli azzurri è Emanuele Rao, svincolatosi dalla SPAL. Ma non per la Primavera. L'idea del club viene svelata dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Si lavora anche su altre trattative per arricchire un patrimonio di giocatori che possono crescere altrove in termini di valore tecnico ed economico.

È il caso di Emanuele Rao, esterno offensivo classe 2006 svincolato dopo il fallimento della Spal. A soli 19 anni può vantare 64 presenze in serie C, 6 gol e 3 assist, il Napoli è in vantaggio sulle concorrenti per tesserarlo e poi probabilmente sarà girato in prestito al Bari".