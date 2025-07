Napoli superato nella corsa a Borrelli: c'è un altro club di Serie A in pole

Gennaro Borrelli si avvicina a grandi passi al Cagliari. L’attaccante classe 2000, reduce dalla fine del contratto con il Brescia e ora svincolato, è al centro di un vero e proprio intrigo di mercato che coinvolge anche club di Serie A come Napoli, Torino e Pisa. Nonostante i sondaggi e i contatti avviati dalle altre pretendenti, è il club rossoblù a essersi mosso con maggiore decisione nelle ultime ore. A riferirlo è Sky Sport.

La società sarda sta accelerando per chiudere l’affare e assicurarsi un rinforzo importante per il reparto offensivo. Il profilo di Borrelli, attaccante fisico e in crescita, è ritenuto ideale per il progetto tecnico in costruzione in casa Cagliari, alla ricerca di nuovi elementi che possano garantire profondità e alternative in attacco.

Decisivo potrebbe essere il pressing delle prossime ore, con il club isolano determinato a convincere il calciatore a scegliere il capoluogo sardo come nuova tappa della sua carriera. Il Napoli, che aveva mostrato interesse, sembra ora più defilato.