Ndoye al Nottingham, The Sun: "Napoli può chiudere per Grealish o Garnacho!"

vedi letture

Il Nottingham Forest ha raggiunto un accordo con il Bologna per Dan Ndoye, superando definitivamente la concorrenza del Napoli, che aveva inseguito a lungo l’esterno svizzero. Il club inglese, con il proprietario Evangelos Marinakis e il capo dell’area tecnica Edu in missione in Italia, è ormai a un passo dal chiudere l’affare: restano da definire solo i dettagli dell’intesa personale con il giocatore. L’operazione rappresenterebbe un trasferimento record per il Nottingham, che ha battuto la concorrenza partenopea nella corsa a Ndoye. Il Napoli, infatti, si era mosso con decisione, ma ha dovuto arrendersi di fronte all’offerta economicamente superiore del club inglese.

Ora i campioni d’Italia guardano altrove: secondo il tabloid inglese The Sun nel mirino restano due nomi di spessore come Jack Grealish del Manchester City e Alejandro Garnacho del Manchester United. Entrambi rappresentano profili di altissima qualità per raccogliere l’eredità lasciata da Khvicha Kvaratskhelia, ceduto al Paris Saint-Germain lo scorso gennaio.