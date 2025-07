Ndoye si allontana! Sky: priorità alla Premier, Napoli messo in secondo piano

vedi letture

Dan Ndoye si allontana dal Napoli? Lo svizzero, secondo un'ultim'ora di Sky Sport, ha fatto la sua scelta: la Premier League è la priorità. L’esterno del Bologna, protagonista sul mercato, ha espresso una preferenza chiara per il massimo campionato inglese, lasciando il Napoli in posizione defilata nella corsa al suo cartellino. A spingere con maggiore decisione è il Nottingham Forest, che sta lavorando per chiudere l’operazione in tempi brevi. Il club inglese vuole anticipare la concorrenza e assicurarsi l’esterno svizzero già in questa finestra di mercato.

Se il Nottingham non dovesse concretizzare l’affare, resterebbero comunque vive altre piste in Premier League, dove Ndoye è molto apprezzato. Sullo sfondo, inoltre, non è da escludere l’ipotesi di un rinnovo con il Bologna, soluzione che potrebbe essere funzionale a una cessione nell’estate del 2026, con margini economici più favorevoli per il club felsineo. Per il Napoli, dunque, la strada si fa in salita: Ndoye ha già indirizzato il suo futuro verso l’Inghilterra.