Niente Napoli, lo svincolato Luiz Felipe va in Francia: c’è l’accordo col Marsiglia

Luiz Felipe, difensore italo-brasiliano accostato al Napoli e svincolato, ha trovato una nuova sistemazione. Ad annunciarlo su X, è il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano.

"L'Olympique Marsiglia ha raggiunto un accordo per ingaggiare Luiz Felipe a parametro zero, ci siamo! Il difensore italiano lascia il club saudita come free agent e si unisce all'OM con effetto immediato. Luiz si recherà a Marsiglia lunedì!".

🚨️ EXCLUSIVE: Olympique Marseille agree deal to sign Luiz Felipe on free transfer, here we go!



Italian defender leaves the Saudi club as free agent and joins OM with immediate effect.



Luiz will travel to Marseille on Monday! pic.twitter.com/XruB1IKm57