Niente Pisa per Zerbin, Sky: problemi a trovare accordi con l'entourage

vedi letture

Alessio Zerbin è sempre più vicino alla Cremonese. L'esterno del Napoli, che per settimane è stato in trattativa con il Pisa, alla fine dovrebbe andare sì a una neopromossa, ma quella grigiorossa. La conferma arriva anche dall'esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio: "Niente Pisa per Zerbin, problemi per trovare gli accordi con l'entourage del giocatore. Adesso strada libera per la Cremonese".

Hai la nostra app gratuita? Allora per ricevere notizie come questa e tutte le ultim'ora senza neanche aprire l'app, puoi attivare le nostre notifiche push. Riceverai solo le notizie dell'ultim'ora più importanti, selezionate dalla nostra redazione, e senza neanche aprire l'app. Il servizio è gratuito e va ad arricchire l'app più veloce, completa e scaricata sul calcio Napoli e potrai disattivarlo in qualsiasi momento. Per attivare le notifiche push basta andare su Impostazioni --> "Notifiche" oppure sulla campanellina in prima pagina e attivare le "top news".