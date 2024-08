Nome nuovo in mediana, Romano: “Offerta del Napoli per Mandela Keita, ma rifiutata”

Il Napoli si è avvicinato all'Anversa per Mandela Keita, centrocampista classe 2002, nelle ultime 24 ore. Questa la notizia esclusiva data su X da Fabrizio Romano: "Nessun accordo ancora e divario nella valutazione poiché diversi club vogliono il centrocampista 22enne. L'Anversa ha già rifiutato le offerte del Napoli e del Southampton dopo l'interesse del Bologna all'inizio di questa estate".

🚨 Excl: Napoli have approached Royal Antwerp for Mandela Keita in the last 24h.



No agreement yet and gap on valuation as several clubs want 22 year old midfielder.



Royal Antwerp already rejected bids from Napoli, Southampton after interest from Bologna earlier this summer. pic.twitter.com/OErxkqHqAR