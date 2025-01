Nome nuovo per la difesa, Napoli sul 2003 Ghilardi del Verona: i dettagli

Il Napoli è in trattativa con il Verona per ingaggiare Daniele Ghilardi, difensore classe 2003. Lo scrive su X, Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, che riferisce i dettagli della trattativa: "I piani del Napoli sono chiari: vogliono ingaggiarlo subito, ma il difensore centrale resterà al Verona in prestito".

🚨 Excl. - #Napoli are in talks with #Verona to sign Daniele #Ghilardi (born in 2003). Napoli’s Plans are clear: they want sign him immediately, but the centre-back will stay at Verona on loan. #transfers