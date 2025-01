Nome nuovo per la difesa, Romano svela: “Napoli su Nelsson del Galatasaray”

Il Napoli lavora per completare il reparto difensivo. Nonostante il ritorno imminente di Alessandro Buongiorno e le prestazioni solide di Juan Jesus, che ha giocato con continuità nelle ultime gare, il club partenopeo cerca un nuovo centrale.

In tal senso spunta un nome nuovo per la retroguardia azzurra. Stando a quanto riferito su X dal giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, gli occhi del Napoli sarebbero finiti su Victor Nelsson, difensore danese classe 1998 del Galatasaray. Il centrale è una delle opzioni prese in considerazione. Intanto il Villarreal aspetta Rafa Marin.

🚨 Napoli have added Victor Nelsson to the list of the centre backs with 2 more options also considered.



Meanwhile, Villarreal are waiting for Rafa Marín.