Non solo Gaetano: il Cagliari tenta un doppio colpo dal Napoli

vedi letture

Da Napoli non c'è solo Gianluca Gaetano nel radar del Cagliari. Perché gli isolani hanno messo nel mirino anche Walid Cheddira, attaccante marocchino che nella passata stagione ha giocato nel Frosinone, segnando 7 gol alla sua prima vera esperienza in Serie A. Il Cagliari è da tempo alla ricerca di un centravanti di peso dopo l'addio di Andrea Petagna - non straordinario nella sua annata in rossoblù - e vorrebbe fare un doppio colpo proprio con Gaetano e Cheddira.

Il Napoli da par suo ha intenzione di cedere entrambi, magari a titolo definitivo. Qui sta l'inghippo perché per ora il Cagliari non apre a questa formula, a meno che non si possa condizionare l'obbligo di riscatto alla salvezza. Questa è la chiave di volta cercata dai sardi per provare a scassinare il forziere e arrivare a entrambi. Lo scrive Tmw.