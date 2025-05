Sondaggio Milan per Meret! Segnali negativi sul rinnovo: il Napoli può perderlo a zero

Il Milan potrebbe cambiare portiere nel corso della prossima estate e dunque in vista della stagione 2025/26. Il futuro di Mike Maignan è un rebus, il francese potrebbe essere sacrificato. E il club rossonero si starebbe cautelando effettuando sondaggi per altri estremi difensori: oltre a Svilar e Carnesecchi, anche per Alex Meret del Napoli. A sostenerlo è Tuttosport:

“Il portiere campano è a un passo dalla vittoria dello scudetto, Inter permettendo, ma è senza contratto per il futuro: a luglio potrà andarsene a parametro zero, se non emergerà un accordo per il prolungamento. E i segnali finora sono stati negativi, al di là di certe dichiarazioni”.