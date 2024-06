Non solo il Napoli su Rafa Marin: ci pensa un'altra big di Serie A

Tra gli obiettivi del Napoli per la difesa c'è anche Rafa Marin, 22 anni, centrale di piede destro di proprietà del Real Madrid

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Tra gli obiettivi del Napoli per la difesa c'è anche Rafa Marin, 22 anni, centrale di piede destro di proprietà del Real Madrid, reduce dall'ultima stagione trascorsa in prestito all'Alaves, sempre in Liga. Ma sulle tracce del giocatore non ci sono solo gli azzurri, in Italia stuzzica l'attenzione anche del Milan.

A riferirlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il Real Madrid vorrebbe mantenere il controllo della proprietà di Rafa Marin puntando a cederlo con la formula del prestito con diritto di riscatto - al Napoli, al Milan o ad un'altra squadra - aggiungendoci però il contro riscatto.