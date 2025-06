Non solo il Napoli su Zhegrova: spunta un'altra big di Serie A

L'Atalanta avrebbe effettuato un sondaggio esplorativo per Edon Zhegrova, esterno offensivo attualmente in forza al Lille. Il talento kosovaro, reduce da una stagione positiva in Ligue 1, è finito da tempo anche nel mirino del Napoli, che ne monitora la situazione da diversi mesi.

Il nome di Zhegrova potrebbe quindi infiammare il mercato estivo, con due big della Serie A pronte a sfidarsi per assicurarselo. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere di Bergamo.